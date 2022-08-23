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- Samsun’da 15 yaşındaki çocuk hırsız tutuklandı
Samsun’da 15 yaşındaki çocuk hırsız tutuklandı
15 yaşındaki çocuk, bir iş yerinden 350 kiloluk sac levhanın çalınması olayıyla ilgili gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan çocuğun tutuklandığı öğrenildi.
- 23.08.2022 - 17:12
Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Şabanoğlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 350 kiloluk sac levha çalındı.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını 15 yaşındaki B.B.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Tutuklandı
Gözaltına alınan B.B., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İHA’nın haberine göre bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.