Petrol
99.39
3.02%
Euro
18.0928
0.63%
Dolar
18.1009
0.20%
Altın
1.02
1.29%
Borsa
3123
0.00%
Bitcoin
393.379
0.78%
BTXN Coin
5.36
-1.83%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    Samsun’da 15 yaşındaki çocuk hırsız tutuklandı

    15 yaşındaki çocuk, bir iş yerinden 350 kiloluk sac levhanın çalınması olayıyla ilgili gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan çocuğun tutuklandığı öğrenildi.
    • 23.08.2022 - 17:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da 15 yaşındaki çocuk hırsız tutuklandı

    Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Şabanoğlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 350 kiloluk sac levha çalındı.

    Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını 15 yaşındaki B.B.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

    Tutuklandı

    Gözaltına alınan B.B., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    İHA’nın haberine göre bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Samsun’da 15 yaşındaki çocuk hırsız tutuklandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Kastamonu'da hayvan yetiştiricisi adam, 11 bin lira maaşla çoban bulamıyor
    3. Sayfa

    Kastamonu'da hayvan yetiştiricisi adam, 11 bin lira maaşla çoban bulamıyor

    Gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi
    Teknoloji

    Gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir