Samsun’da 15 yıl ceza alan şahıs, apart otelde yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 15 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası alan şahıs, apart otele kayıt yaptırınca GBT sisteminde arandığı ortaya çıktı. Şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuksuz olarak yargılanan K.Y. isimli şahıs, Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 yıl 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılarak hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde bir apart otele giden şahsın, kayıt yaptırması üzerine Genel Bilgi Taraması (GBT) sisteminde arandığı ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

KARAR YÜZÜNE OKUNDU

K.Y. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilerek, Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkeme kararı şahsın yüzüne okundu. Tutuklanan şahıs, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.