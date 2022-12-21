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    Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, 2 kişiyi silahla ayağından vurdu

    Samsun'da sabah silahla yanlış kişiyi vuran 16 yaşındaki çocuk, akşam da hedeflediği kişiyi vurarak ağır yaraladı.
    • 21.12.2022 - 17:25
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    Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, 2 kişiyi silahla ayağından vurdu

    Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 2 gün önce meydana gelen olayda, 16 yaşındaki S.A. adlı çocuk, Savaş H.'ye silahlı saldırı düzenlemek için evinin önüne giderek beklemeye başladı.

    Sabah yanlış kişiyi vurdu

    S.A., apartmandan çıkan inşaatlarda sıva ustası olarak çalışan Ali Y.'ye Savaş H. zannederek tabancayla saldırı düzenledi. Olayda Ali Y. yaralanırken, saldırgan ise yerdeki boş kovanları alarak olay yerinden kaçtı.

    "Kimseyle bir sıkıntım yok, beni birine benzetmiş olabilir"

    Bacağından vurulan Ali Y. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kimseyle bir sıkıntısının olmadığını söyleyen Ali Y., "Evden çıkıp işe gidecektim. 16-17 yaşlarında tanımadığım bir çocuk silahla ateş etti. Kimseyle bir sıkıntım yok. Beni birine benzetmiş olabilir" dedi.

    Yanlış kişiyi vurduğu öğrenince akşam da hedefindeki kişiyi vurdu

    Ali Y.'nin silahlı saldırıda yaralandığını internetteki haberlerden okuyup yanlış kişiyi vurduğunu öğrenin saldırgan S.A., aynı günün akşamı aynı apartmanın önüne gidip bu kez de hedefindeki Savaş H.'ye tabancayla ateş açarak boynundan ve bacağından ağır yaralayıp kaçtı.

    Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Savaş H. ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

    Samsun da 16 yaşındaki çocuk, 2 kişiyi silahla ayağından vurdu #1

    Saldırgan çocuk yakalanarak tutuklandı

    Olaydan sonra kayıplara karışan silahlı saldırgan S.A. adlı çocuk, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    İHA'nın haberine göre, bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Cezaevine gönderildi.

    Samsun da 16 yaşındaki çocuk, 2 kişiyi silahla ayağından vurdu #2

    Samsun da 16 yaşındaki çocuk, 2 kişiyi silahla ayağından vurdu #3


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