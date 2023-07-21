Samsun'da 16 yaşındaki çocuk 6 suçtan arandı Kentte yapılan çalışmalar kapsamında çoğunluğu adam yaralama olmak üzere 6 ayrı suçtan aranan 16 yaşındaki çocuk, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İHA Yurt genelinde huzur bozacak şahıslara yönelik operasyon devam ediyor. Ülke içerisinde yapılan operasyonlar kapsamında binlerce vatandaş yakalandı. Huzur ve güvenliği sağlamak isteyen güvenlik güçleri, bu kapsamdaki çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Bir yeni operasyon adresi haber.com/samsun.htm" rel="tag" target="_blank">Samsun oldu. Kentte 6 farklı suçtan aranan genç, polis ekiplerini harekete geçirdi. 16 yaşında 6 suçtan arandı 'Adam yaralama' suçları başta toplam 6 suçtan aranan F.T.(16), Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildi F.T., Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.