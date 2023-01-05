Samsun'da 17 yaşındaki genç, kardeşini görmek isteyen annesini vurdu

Velayetleri babalarında olan çocuklarını okulda ziyaret etmek isteyen kadın, 17 yaşındaki oğlunun silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Samsun’un Canik ilçesinde, bir okul bahçesinde dehşet anları yaşandı.

Eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.’de olan 50 yaşındaki Zerrin Büyük, ortaokulda öğrenim gören 2 çocuğunu görmek için okula gitti.

Okul idaresi, velayeti babada olan çocukları annesinin görmek istediğini telefonla bildirdi.

Annesini ve ardaşını tabancayla vurdu

Olayın duyulması üzerine Zerrin Büyük’ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö., silahla okula gelip annesini okulun içinde kafasının 2 yerinden tabancayla vurdu.

Bunun yanı sıra, okulun bahçesinde bulunan annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen 53 yaşındaki Bilgin İ.’yi de kafasından ve sağ göğsünden vurdu.

Şüpheli olay yerinden kaçtı

Daha sonrasında A.A.Ö., olay yerinden kaçarak Soğuksu Mahallesi’ndeki evlerine gitti.

İhbar üzerine okula ambulansla polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın hayatını kaybetti

Oğlunun kafasından vurduğu Zerrin Büyük, kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Yaralının durumu kritik

Bilgin İ. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilgin İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Annesini ve annesinin arkadaşını tabancayla vuran A.A.Ö. ve babası Ali Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede evlerinde, suçta kullanılan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Okuldaki veliler panikledi

Bazı veliler panikleyip okula giderken polis, olayın okulla bir ilgisinin olmadığını belirtip şüphelilerin yakalandığını söyleyerek velileri sakinleştirdi.

Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.