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- Samsun’da 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak Nehri’nden çıkarıldı
Samsun’da 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak Nehri’nden çıkarıldı
Çarşamba ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kızın cesedi, Yeşilırmak Nehri'nde bulundu.
- İHA
- 29.03.2021 - 13:41
- Güncelleme : 29.03.2021 - 13:46
Samsun’nun Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde, 17 yaşındaki Rabia Şahin kayboldu.
Kızlarını arayan ailenin ihbarı üzerine, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Dün itibarıyla ailenin bulunduğu mahalle ve civarında yapılan kapsamlı arama tarama çalışmaları neticesinde Rabia Şahin'in cansız bedeni, Beyyenice Mahallesi'nden geçen Yeşilırmak Nehri'nde bulundu.
İNCELEMELER YAPILDI
Olay yerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve savcılık tarafından incelemeler yapıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
17 yaşındaki kızın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.