Samsun'da 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

İHA
Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda babasıyla birlikte kaporta dükkanında çalışan Mertcan Odacı (18), yakınları tarafından evlerinde yatağında hareketsiz halde bulundu.
Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Mertcan Odacı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK
Gencin cansız bedeni, savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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