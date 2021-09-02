Samsun'da 2 gencin öldürüldüğü bar, ateşe verildi

Barda çıkan kavgaya silahla müdahale eden görevli bodyguard, 2 müşteriyi öldürdü. Olayın yaşandığı bar, gece geç saatlerde şüpheliler tarafından ateşe verildi.

Samsun Atakum'da bulunan barda gece 04.00 sıralarında kavga çıktı.

Çıkan kavgada barda görevli olan 29 yaşındaki bodyguard Yaşar M., müşterilerden 22 yaşındaki Kaan Aydenk ve 28 yaşındaki Serdar Karakurt'a silahla ateş ederek öldürdü.

Olaydan sonra yakalanan Yaşar M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



BARI ATEŞE VERDİLER

Olayın olduğu barda isim değişikliğine gidilerek yeni adı ile yarın açılış yapmak için hazırlık sürerken, dün gece ateşe verilerek yakıldı.

Alevler bir anda barın her yanını sardı ve bardan geriye enkaz kaldı.

İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Yangından barın bitişiğinde bulunan restoran da zarar gördü.

OTOBÜS TERMİNALİNE GİDİP KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Polis kent güvenlik sistemi kameralarından da destek alarak kundakçıların izini sürdü.

Kundaklama olayını yapıp ticari taksiye binen 2 kişi taksi ile Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gidip üzerilerindeki kıyafetleri de otogarın karşısındaki çöp konteynerine attı.

Takibi sürdüren polis, kundakçıların otogara gittiğini tespit eti.

KIYAFETLERİNİ ÇÖPE ATTILAR

Çöpe atılan kıyafetler ise polis tarafından bulundu.

Daha sonra yapılan araştırmada S.İ.K. ve Ö.B.D. adlı kundakçıların otogardan ticari bir taksi ile Amasya'nın Merzifon ilçesine gittikleri tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.