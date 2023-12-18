Samsun'da 2 kadın hırsızın evdeki anları kamerada Daha önce ziynet eşyalarının çalındığı evine, güvenlik kamerası taktıran ev sahibi, 2 kadının girip para çaldığını gördü. Şüphelilerin plastik kart ile kapıyı açıp girdikleri evdeki hırsızlık anları, kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Samsun'da hırsızlık olayı yaşandı.

Canik ilçesinde oturan evli ve 1 çocuk babası D.A., 26 Eylül'de ziynet eşyaları çalınınca evine güvenlik kamerası taktırdı.

Kamerayı görünce panikle çıktılar

Şüpheli ya da şüpheliler aranırken, D.A.'nın kapısını kilitlemeden çıktığı evine bu kez 24 Kasım'da S.K. ve S.Y. adlı 2 kadın geldi.

Kadın hırsızlar, plastik kart ile kapıyı açıp eve girdi. Güvenlik kamerasını gören 2 şüpheli, panikle evden çıktı.

Yeniden gelip 620 TL'yi çaldılar

Daha sonra yüzlerini kapatıp, tekrar eve girip, yatak odasına giden 2 kişi, çift kilitli ahşap dolabı kırıp, içindeki 620 TL'yi çaldı.

Evin diğer odalarını da kontrol eden ancak bir şey bulamayan 2 şüpheli, olay yerinden ayrıldı.

Parayı teslim edip serbest bırakıldılar

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çalışma başlatan polis 2 şüpheliyi yakaladı.

2 şüpheli işlemleri sonrası serbest bırakılırken, D.A.'nın parasının iade edildiği, önceki hırsızlık olayına ilişkin de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)