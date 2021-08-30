Samsun'da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

Bulgar sürücü Hasan D., aşırı hız nedeniyle kavşağa çıkan hafif ticari araca çarparak ölüme sebep oldu.

Samsun-Ordu karayolunda aşırı süratle ilerleyen Bulgaristan uyruklu PB 6262 KT plakalı otomobil sürücüsü Hasan D., kavşağa çıkmakta olan Hayati Çelebi'nin kullandığı 55 KB 337 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan Hayati Çelebi olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçtaki Recep Güneş ise sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Recep Güneş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da lüks otomobil hafif ticari araca çarptı