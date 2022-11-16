Samsun'da 2 kişiyi silahla vuran şahıs tutuklandı

İki kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yakaladıkları şüpheli şahsı gözaltına aldı ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’nde meydana gelen olayda R.K. isimli şahıs, üzerinde taşıdığı tabanca ile R.A. ve S.K.T.'yi vurdu.

Silahlı saldırıda bulunan şahıs, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı R.A. ve S.K.T. ise, Samsun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisler olaya müdahale etti

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, harekete geçti ve R.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

İHA'nın haberine göre, emniyetteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



