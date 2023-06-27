Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i bebek, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA

Samsun'da felaketin eşiğinden dönüldü.

Olay Bafra ilçesinde meydana geldi.

Adem Bahçevancı yönetimindeki otomobil ile Kadir Durgun yönetimindeki otomobil çarpıştı.

5 yaralı

Kazada, Kadir Durgun ile yanındaki 1 yaşındaki Ali Eren Durgun, Nuriye Beyazpınar ve Hatice Beyazpınar ve diğer aracın sürücüsü Adem Bahçevancı yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.