Samsun'da 2 yaşındaki kız çocuğu, 5. kattan düştü

Çocuklara yönelik ihmalin ne kadar acı sonuçlar doğurduğu bir kez daha görüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'nde bulunan bir apartmanda, Atakum ilçesinden annesiyle birlikte babaannesinin evine misafirliğe giden 2 yaşındaki Irak uyruklu Nevin Naz Hassan Tahan, 5. katın penceresinden aşağı düştü.
Ağaca çarptı, beton zemine düştü
Düşerken önce karayemiş ağacının dallarına çarpan çocuk, daha sonra da beton kaldırıma düştü. Yaralanan küçük kız ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Küçük kız kurtarılamadı, annesi sinir krizi geçirdi
Ağır yaralanan kız çocuğu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kızının ölüm haberini alan Aya Attıha Arrak Tahan, hastane koridorunda sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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