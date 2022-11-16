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Samsun'da 21 bin 280 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi

Samsun'da 21 bin 280 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan baskında, 21 bin 280 dal dolu makaron ele geçirildi.