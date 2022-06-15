Samsun'da 3 gün derede mahsur kalan at kurtarıldı

Gelemen Deresi'ne düşüp mahsur kalan yılkı atı, hayvanseverler tarafından fark edilince olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 3 gün mahsur kalan at, seferber olan ekiplerce kurtarıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Costal Çiftlik Mahallesi'ndeki Gelemen Deresi'ne düşen yılkı atı, suyun derin olması nedeniyle 3 gün derenin içinde mahsur kaldı.

Atın suda mahsur kaldığını öğrenen hayvansever Nurhan Aktaş ve Ömer Aktaş, Tekkeköy Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ekibinde görevli Ufuk Kul ve Karadeniz Bölgesi Yaşam Hakkı Derneği Başkanı Hümeyra Ulubay, hayvanın kurtarılması için seferber oldular.

Kurtarma ekipleri sevk edildi

Olay yerine Tekkeköy Belediyesi, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri sevk edildi.





Girişimler başarısız oldu

Sevk edilen ekipler, karadan atın boynuna kement atarak yakalanması için uzun süre uğraştı. Ürken at, suyun içinde bir ileri bir geri giderek ekipleri peşinden koşturdu. Vatandaşların da tekne yardımıyla ata yaklaşıp boynuna ip atıp yakalama girişimi sonuçsuz kaldı.

Kurtarıldı

Ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen deniz polisi, bot yardımıyla suyun içinde bir süre atın peşinden gidip boynuna kement atarak iple yakalamaya çalıştı.

İHA'nın haberine göre; gece geç saatlere kadar süren çalışmalarda deniz polisi tarafından yakalanan at, bot yardımıyla kenara yaklaştırıldı. Diğer kurtarma ekiplerinin de yardımıyla sudan çıkarılan yılkı atı, doğal ortamına bırakıldı.



