Samsun'da 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan ağabey tutuklandı Terme ilçesinde yaşanan miras katliamında 2 kız kardeşini ve 1 kadastro görevlisini tüfekle vurarak öldüren, yeğenini de ağır yaralayan ağabey, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Akçaykaracalı Mahallesi'nde 70 yaşındaki Cavit Aşkın, Ayşe Ergen ve Nuran Topal isimli kardeşlerin anneleri bu yıl içerisinde vefat etti.

Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

Yerlerin ölçümünü yaptırmak için kadastro görevlisi getiren kardeşler arasında evlerinin yanında bulunan bahçede tartışma çıktı.

Aile üyelerine ateş açtı

Tartışmada Cavit Aşkın, yanında bulunan pompalı tüfekle kız kardeşleri Ayşe Ergen ve Nuran Topal ile yeğeni olan Murat Ergen ve kadastro görevlisi Mert Işık’a ateş açtı.

Kız kardeşler olay yerinde, kadastro görevlisi ise hastanede hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi sürüyor

Ayşe Ergen’in oğlu Murat Ergen'in hastanede duran kalbi, doktorların müdahalesiyle çalıştırıldı.

Ağır yaralı Ergen entübe edildi ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Toprağa verildi

Ağabeyinin vurduğu kız kardeşlerden Ayşe Ergen, sabah saatlerinde Terme ilçesinin Akçagün Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Diğer hayatını kaybeden kız kardeş Nuran Topal'ın cenazesinin ise İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde bulunan aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Katil tutuklandı

3 kişinin katil zanlısı 70 yaşındaki Cavit Aşkın, jandarmadaki sorgusunun ardından bu sabah Terme Adliyesine sevk edildi.

Cavit Aşkın, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Çarşamba Cezaevine gönderildi.