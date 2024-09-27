Samsun'da 3 ruhsatsız silah ele geçirildi
İHA

Samsun'da ekipleri, huzur ve güvenlik için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da Yakakent'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında, iki araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

ŞAHISLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde ele geçirilen ve mühimmatla birlikte şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Adile Topçu
Editör