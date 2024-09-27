Samsun'da 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

İHA
Samsun'da polis ekipleri, huzur ve güvenlik için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda da Samsun Yakakent'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında, iki araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi.
ŞAHISLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde ele geçirilen silah ve mühimmatla birlikte şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış