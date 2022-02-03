Samsun'da 30 milyon ağaç dikti, bölgeyi değiştirdi

1980’li yıllarda Bölge Ağaçlandırma Şefliği yapan Hikmet Kaya’nın, 30 milyonun üzerinde fidan diktiği alanlarda yaşam değişti. Bölgenin eski halini görenler, Kaya’nın çabalarını takdirle karşıladı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde 1980’li yıllarda çekilen ve Orman İşletme Şefliğinin ağaçlandırma çalışmalarıyla büyük bir gelişim gösteren arazilerin fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dönemin Bölge Ağaçlandırma Şefliğini yapan Hikmet Kaya, yaptığı ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle takdirleri üzerine topladı.

Şimdilerde emekli olan eski Boyabat Orman İşletme Şefliğinde Ağaçlandırma Şefi Hikmet Kaya, Sinop’ta görev alanı olan Boyabat, Dikmen ve Saraydüzü ilçelerinde ağaçlandırma çalışmalarını şu ifadeler ile anlattı:

"1978 yılı Eylül ayında Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi olarak göreve başladım. Bu süreç içinde 10 bin hektarın üzerinde ağaçlandırma, erozyon kontrolü usulünü geliştirme dediğimiz proje itibariyle çalışmalar yaptık ve 30 milyon üzerinde fidan diktim.

“SERVETİM DİYORUM, BENİM ASKERLERİM DİYORUM”

20 sene oluyor emekli olalı. Bu ormanları yetiştirdik, benim gurur kaynağım. Servetim diyorum, benim askerlerim diyorum. Askerler nasıl vatanı koruyorsa benim diktiğim çamlar da erozyonu koruyor, toprağı koruduğu için asker ile ben çamları aynı seviyede görüyorum. Biri vatanı koruyor, biri toprağı koruyarak vatanımıza hizmet etmiş oluyor.





“KÖYÜN İNSANLARI GEYİK OLDUĞUNU GÖRMÜŞTÜR”

Yakın çevrelerde tavşan, tilki porsuk, çakal burası şehir merkezi olduğu için tabii ama öbür sahalarda köyün insanları geyik olduğunu görmüştür, orası 3 bin hektarlık sahalar. Ama burası kasaba içinde yerleşim alanında olduğu için burada ancak tavşan, tilki, çakal, kurt gibi hayvanlar.”