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    Samsun'da 4 kardeş, eski ortaklarını kaçırdı

    Eski giyim mağazası ortaklarını nişanlısının yanından alıp zorla otomobile bindiren biri meslekten ihraç polis 4 kardeş, tutuklandı.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 10:45
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 10:50
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    Samsun'da 4 kardeş, eski ortaklarını kaçırdı

    İstanbul'da bir giyim mağazasında yetkili olan M.A., nişanlısı N.N.C.'nin Samsun'daki evine geldi.

    6 Aralık'ta Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, daha önceden aralarında ortaklık bulunan, aralarında 1'i FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç polisin yer aldığı 4 kardeş, İstanbul'dan Samsun'a gelip, M.A.'yı nişanlısının evinden aldı.

    İddiaya göre, zorla bir araca bindirilen M.A. kaçırıldı.

    OTOMOBİL BULUNDU, KURTARILDI

    İhbar üzerine harekete geçen Canik Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, otomobilin ilçeye bağlı Uludağ Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

    Otomobili durduran ekipler, M.A.'yı kurtardı. Şüpheli eski polis Sedat A. ile kardeşleri Fatih A., Faruk A. ve Sinan A. gözaltına alındı.

    İFADELERİ ALINDI

    Irmak Polis Merkezi'ne götürülen şüpheliler, ilk ifadelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

    Şüphelilerin polise verdiği ifadede, suçlamaları reddedip M.A.'nın araca kendi rızasıyla bindiğini söyledikleri öğrenildi.

    TUTUKLANDILAR

    Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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