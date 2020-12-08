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- Samsun'da 4 kardeş, eski ortaklarını kaçırdı
Samsun'da 4 kardeş, eski ortaklarını kaçırdı
- DHA
- 08.12.2020 - 10:45
- Güncelleme : 08.12.2020 - 10:50
İstanbul'da bir giyim mağazasında yetkili olan M.A., nişanlısı N.N.C.'nin Samsun'daki evine geldi.
6 Aralık'ta Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, daha önceden aralarında ortaklık bulunan, aralarında 1'i FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç polisin yer aldığı 4 kardeş, İstanbul'dan Samsun'a gelip, M.A.'yı nişanlısının evinden aldı.
İddiaya göre, zorla bir araca bindirilen M.A. kaçırıldı.
OTOMOBİL BULUNDU, KURTARILDI
İhbar üzerine harekete geçen Canik Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, otomobilin ilçeye bağlı Uludağ Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.
Otomobili durduran ekipler, M.A.'yı kurtardı. Şüpheli eski polis Sedat A. ile kardeşleri Fatih A., Faruk A. ve Sinan A. gözaltına alındı.
İFADELERİ ALINDI
Irmak Polis Merkezi'ne götürülen şüpheliler, ilk ifadelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin polise verdiği ifadede, suçlamaları reddedip M.A.'nın araca kendi rızasıyla bindiğini söyledikleri öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.