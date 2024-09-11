Samsun'da 4 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyor Otel inşaatının temel kazısı sırasında yola sıçrayan taşlarla, 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada dinamit bulgusu tespit edilemedi.

DHA

Samsun'un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde, Samsun-Ordu kara yolunun yanındaki arsa üzerindeki otel inşaatı için kazılan temelde, taş kırma işlemi sırasında patlama meydana geldi.

Patlama sonrası fırlayıp yola saçılan taşlar, seyir halindeki araçlarda hasara yol açtı.

Olayda taşların isabet ettiği 4 kişi yaralanırken, kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kapanan kara yolu, yaklaşık yarım saat boyunca yapılan temizlikten sonra yeniden ulaşıma açıldı.

ŞÜPHELİLER SERBEST

Olayla ilgili inşaat yetkilisi E.T., hafriyat sahibi R.L., iş makinesi operatörleri E.B. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk etapta dinamit bulgusu tespit edilmediğini belirtti. Olay yeri inceleme ekiplerinin aldığı örnekler, Samsun Kriminal Bölge Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın hafriyat çalışmasını hızlandırmak için dinamit haricinde de materyal kullanılabileceği üzerinde durulduğu, kesin tespit için kriminalden rapor beklendiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)