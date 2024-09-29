Samsun’da 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi İlkadım ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 435 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

DHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu, kentin girişinde şüpheli görülen bir otomobili durdurdu. Yapılan detaylı arama sonucunda, araçta 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B.(40) hakkında ‘Kaçakçılıkla mücadele ve karayolları trafik kanununa muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)