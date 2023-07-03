Samsun'da 5 araç kazaya karıştı! 8 kişi yaralandı Çarşamba ilçesinde 1'i dolmuş 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kurban Bayramı tatili sona erdi....

Binlerce vatandaş memleketlerine dönmeye başladı.

Yollarda süreç devam ederken bir diğer yandan da kazalar meydana geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde aynı yönde ilerleyen Yasemin B. idaresindeki araç ile Üşler Ö. idaresindeki plakalı otomobil, Güngör K. idaresindeki otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ve Mustafa G. idaresindeki dolmuş çarpıştı.

5 kişi yaralandı

Kaza sonucu dolmuş sürücüsü Mustafa G. ile araçlarda bulunan Oğuzhan A, Azra Naz K, Şaduman K, Anıl K, Yusuf A, Havva A. ve Cemal Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.