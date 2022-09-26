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Samsun'da 5 çocuk annesi kadın, eşi tarafından öldürüldü

Samsun'da 5 çocuk annesi kadın, eşi tarafından öldürüldü

Alaçam ilçesinde Havva Dursun isimli 5 çocuk annesi kadın, eşi tarafından başından vuruldu. Hastane kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.