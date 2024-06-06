Samsun'da 6 yıldır aranan FETÖ firarisi yakalandı

İHA
Samsun'un Terme ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında terör örgütü kurma veya yönetme suçundan 2018 yılında çıkarılan yakalama kararı gereği aranan M.Z. isimli şahıs saklandığı evinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin çalışmaları sonucu saklandığı evde yakalanan M.Z. gözaltına alındı.
Tutuklandı
Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan M.Z. cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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