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    Samsun'da 7.kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

    Samsun'da 7. kattaki evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 22.08.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 17:24
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    Samsun'da 7.kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

    Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de 1,5 yaşındaki Ata Deniz Çakır evlerinin balkonuna çıktı.

    Çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle buradan aşağı düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden aile koşarak apartmanın önüne gitti.

    Babası hastaneye götürdü

    Baba Kadir Çakır yerde yatan çocuğunu kucağına alarak aracıyla yaklaşık 200 metre mesafedeki özel bir hastaneye götürdü.

    Burada ilk müdahalesi yapılan Ata Deniz Çakır, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

    Samsun'da 7.kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti ViDEO

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Ağır yaralanan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ata Deniz Çakır'ın, Çakır ailesinin tek çocuğunu olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da 7.kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti #1

    Samsun da 7.kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti #2

    Samsun da 7.kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti #3

    Samsun da 7.kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti #4


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