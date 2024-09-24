Samsun'da 8,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Samsun'da 8,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, GBT sorgulamasında yakayı ele verdi. Şahsın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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İHA

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor...

Bu kapsamda Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde gerçekleştirdikleri uygulamada, 3 kişinin şüpheli hareketleri sonrası GBT sorgulaması yaptı.

ŞAHSIN SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Park halindeki bir araçta bulunan 3 kişinin şüpheli hareketleri sonrası yapılan GBT sorgulamasında, 27 yaşındaki B.Y. isimli şahsın hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak (2 adet), hükümlü ve tutuklunun kaçması, güveni kötüye kullanma, bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satın almak ve bulundurmak suçlarından toplam 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

GBT sorgulamasında yakalanan B.Y.'nin, Samsun İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)