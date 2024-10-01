Samsun'da 9 aylık hamile kadın hırsızlık yaptı Samsun'da doğumuna 10 gün kaldığı öğrenilen hamile kadın, kocası ve arkadaşıyla birlikte aparatla kapısını açtıkları polis memurunun evinden silah ve yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı.

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İHA

Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun evinden, tabancası ve yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını, evlerden hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kayıtları bulunan ve 9 aylık hamile Sultan K.(19), dini nikahlı eşi Bilal E.Ö. ile yine hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan Raziye Y. (34) ve akrabası Samet K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

9 AYLIK HAMİLE KADIN KOCASI VE ARKADAŞLARIYLA POLİSİN EVİNİ SOYDU

Sultan K., Bilal E.Ö. ve Samet K., Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Samsun'da, Raziye Y. ise Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı.

Doğumuna 10 gün kaldığı öğrenilen Sultan K. ile Bilal E.Ö., Raziye Y. ve Samet K., polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Raziye Y.'nin 4 aylık bebeği kucağında adliyeye gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)