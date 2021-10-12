Samsun’da acıyıp evine aldığı cezaevi arkadaşının saldırısına uğradı

Tekkeköy ilçesinde, cezaevinde tanıştığı görme engelli Gürcistan uyruklu Malkhaz Bogverazde’yi evine alıp sahip çıkan Cemil Ü., şahsın saldırısına uğradı.

Samsun’un Tekkeköy ilçesine bağlı Büyüklü Mahallesi'nde ikamet eden Cemali Ü. (47), cezaevinde tanıştığı Gürcistan uyruklu görme engelli Malkhaz Bogveradze’yi (49), cezaevinden tahliye olunca gidecek yeri olmadığı için evine götürdü.

Malkhaz Bogveradze'ye sahip çıkan Cemal Ü., bu sabah saatlerinde Türkçe bilmeyen şahsın saldırısına uğradı.

Cemal Ü., 112 ekiplerini arayarak yardım istedi.

JANDARMA EKİPLERİNE BİLDİRDİ

Epilepsi ilaçları ile kolonya içtiği ileri sürülen Malkhaz Bogveradze, sağlık görevlerine zorluk çıkarıp ambulansa binmek istemeyince Cemal Ü., durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

KAŞINDAN YARALADI

Jandarma ekiplerinin yardımı ile ambulansa bindirilmek istenen Malkhaz Bogveradze, Cemil Ü.’ye kafa atıp kaşından yaraladı.

Ayrıca Bogveradze, Cemil Ü.’nün deri montunu da sırt bölgesinden yırttı.

ETRAFA SALDIRDI

Yaralanan Cemali Ü. ile Malkhaz Bogveradze ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cemali Ü.'nün yarılan kaşına dikiş atıldı.

Tedaviyi kabul etmeyen Malkhaz Bogveradze etrafa saldırmaya kalktı.

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AYAKLARI VE ELLERİ BAĞLANDI

Sağlık personeline de kafa atan Malkhaz Bogveradze, ayakları ve elleri sağlık personeli tarafından bağlanarak tedavi altına alındı.

Cemali Ü.'yi yaralayan Malkhaz Bogveradze hakkında da soruşturma başlatıldı.

“EPİLEPSİ İLAÇLARINI İÇMİŞ”

Olaya yönelik açıklama yapan Cemali Ü., şu ifadeleri kullandı:

“6-7 aydır ben buna evde bakıyorum. Akşam epilepsi ilaçlarını içmiş. Hastaneye götüremedik. Kolonya içmiş. Hastaneye götürmek istedik götüremedik. Bize saldırdı. Jandarmaya haber verdik. Jandarma ile ambulansa bindirdik. Ambulansa binerken bana kafa atarak yaraladı. Üzerimdeki montu da yırttı.”