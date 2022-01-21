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    Samsun'da adam bıçaklayıp, evini ateşe verdi

    Gündüz vakti çay ocağında oturan bir adamı bıçaklayan şahıs, baskına gelen polis ekiplerini görünce evini ateşe verdi. Dumandan zehirlenen adam ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 21.01.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 09:25
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    Samsun'da adam bıçaklayıp, evini ateşe verdi

    Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 8. katında 42 yaşındaki E.K., bir çay ocağında otururken yanında oturan F.A.'yı aniden bıçaklayıp kaçtı.

    112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı adam tedavi altına alındı.

    POLİSLERİ GÖRÜNCE KAPIYI AÇMADI

    Olaydan sonra kaçan E.K.'yi takibe alan polis, dün akşam evinde olduğunu tespit etti. Evinin kapısına gelen polislere kapıyı açmayıp direnen, evini yakacağını ileri süren E.K.'nin bu tutumu karşısında polis ekipleri evin yanından uzaklaştı.

    Samsun'da adam bıçaklayıp, evini ateşe verdi ViDEO

    EVİNİ ATEŞE VERDİ

    Ancak E.K. yine de evini ateşe vererek yaktı. Evdeki eşyalar alev alev yanarken, E.K. ise balkona çıkıp alevlerden kaçmasına rağmen dumandan zehirlenmekten kurtulamadı.

    ZEHİRLENEN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, dumandan zehirlenen E.K. baygın halde ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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