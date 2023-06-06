Samsun'da ağaca çarparak ikiye bölünen kamyonetteki 2 kişi yaralandı Samsun'da ağaca çarpan kamyonet ikiye bölündü. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde feci kaza...

Samsun-Ordu karayolu Kirazbucağı Mahallesi'nde H.S. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.

2 kişi yaralandı

Çarpmanın şiddetiyle ağacı altına alan ve ikiye bölünen kamyonetten yaralı şekilde çıkarılan sürücü H.S. ve yanında bulunan A.S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.