Kiraz toplarken bastığı dal kırılan adam ağaçtan düşüp yaralandı. Ambulans helikopter ile hastaneye götürülen adam, “Devletimize çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Biçme Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilik ile geçimini sağlayan 3 çocuk babası 58 yaşındaki Mustafa Tuğrul, evinin bahçesindeki kiraz ağacına çıktı.

Tuğrul, kiraz topladığı sırada bastığı dal kırıldı.

Ağaçtan düşen Tuğrul, yaralı halde Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SEVKİNE KARAR VERİLDİ

Burada tedavi altına alınan adamın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkine karar verildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter, Tuğrul için Samsun’dan havalanarak Salıpazarı ilçesine geldi.

KARA AMBULANSINA NAKLEDİLDİ

Samsun’a getirilen Tuğrul, helikopter pistinden kara ambulansına nakledildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Mustafa Tuğrul, "Beni helikopterle buraya getirdiği için devletimize çok çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Samsun’da ağaçtan düştü, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı VİDEO

