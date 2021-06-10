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- Samsun’da ağaçtan düştü, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Samsun’da ağaçtan düştü, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı
- İHA
- 10.06.2021 - 09:15
Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Biçme Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilik ile geçimini sağlayan 3 çocuk babası 58 yaşındaki Mustafa Tuğrul, evinin bahçesindeki kiraz ağacına çıktı.
Tuğrul, kiraz topladığı sırada bastığı dal kırıldı.
Ağaçtan düşen Tuğrul, yaralı halde Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SEVKİNE KARAR VERİLDİ
Burada tedavi altına alınan adamın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkine karar verildi.
Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter, Tuğrul için Samsun’dan havalanarak Salıpazarı ilçesine geldi.
KARA AMBULANSINA NAKLEDİLDİ
Samsun’a getirilen Tuğrul, helikopter pistinden kara ambulansına nakledildi.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek, tedavi altına alındı.
Mustafa Tuğrul, "Beni helikopterle buraya getirdiği için devletimize çok çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
Samsun’da ağaçtan düştü, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı VİDEO