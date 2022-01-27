Samsun'da ahır çatısı kara dayanamadı hayvanlar telef oldu

Kavak ilçesinde kar yağışına dayanamayan ahır çatısı çöktü. İçeride bulunan 20'nin üzerinde koyun ve 9 kuzu ise öldü.

Samsun'un Kavak ilçesinde yoğun kar yağışı etkisiyle ahır çatısı çöktü.

Yenigün Mahallesi Germiyan Sokak’ta Servet Ata ve Ahmet Ata kardeşlere ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırların çatıları yoğun kar yağışına dayanamadı.

Çöken çatının altında kalan 20’nin üzerinde koyun ve 9 kuzunun telef olduğu tespit edildi.

"KOYUNLARI KREDİ ÇEKİP ALMIŞTIK"

5 gündür yardım beklediklerini belirten Ahmet Ata, "Ahırların çatısı karları tartamayarak çöktü. Zararımız çok büyük. 20’in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu. Çatıları kaldıramadık. Ahırların içine çöken çatıların altında canlı hayvanlar da olabilir. Koyunları banka kredisi ile almıştık, borcumuz vardı" dedi.





































