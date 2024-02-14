Samsun'da ailesinin oyun oynamasına izin vermediği çocuk kendini vurdu 12 yaşındaki çocuk ailesinin internette şiddet içerikli oyunu oynamasına izin vermemesi üzerine evde bulunan silahla kendini vurarak ağır yaralandı.

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İHA

Samsun'da dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

Son zamanlarda özellikle küçük çocukları etkisi altına alan bilgisayar oyunları tehlike saçıyor.

Bu olaylardan biri de Vezirköprü ilçesinde meydana geldi.

12 yaşındaki E.C. isimli küçük çocuk, internette şiddet içerikli bir oyun olan PUBG oyununu oynamak istedi.

Ailesi izin vermeyince kendini vurdu

Ailesi küçük çocuğun oyun oynamasına izin vermeyince, E.C. yatak odasına giderek evlerinde bulunan tabancayla kendini kafasından vurdu.

Silah sesini duyan aile odaya girdiklerinde çocuklarını kanlar içinde buldu.

Ambulansta kalbi durdu

Ambulansla hastaneye kaldırılmak üzere olan çocuğun kalbi durunca en yakın hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Doktorların ilk müdahalelerinin ardından kalbi çalıştırılan çocuk, doktor gözetiminde daha kapsamlı bir hastaneye götürüldü.

Yaralı çocuğun, yoğun bakım servisinde tedavi altında alınırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)