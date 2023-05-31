İHA
İnanılmaz kaza, Samsun’un İlkadım ilçesinde oldu…
Savaş E., idaresindeki 55 AGT 753 plakalı otomobil ile Kışla Mahallesi'nde seyir halindeydi.
Sürücü, Samet A. yönetimindeki 55 ABU 130 plakalı motosiklete çarptı.
Biri savruldu
Samet A. da, Resul D.'nin kullandığı 55 RD 732 plakalı bir başka motosiklete çarptı.
Kazada, motosikletin üzerinden fırlayarak savrulan Samet A. yaralandı.
Diğer sürücü Resul D. ise kazayı yara almadan atlattı.
İnanılmaz kaza kamerada
Samet A. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.