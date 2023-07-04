Samsun'da akraba kavgası! 4 kişi yaralandı, 1 kişi öldü Akrabalar arasındaki 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralanan 25 yaşındaki genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Bitmek bilmeyen aile kavgaları dehşet saçıyor...

Onlarca can alan kavgalara ise her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Bir yeni olay Samsun'un Bafra ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde dün meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i kazara olmak üzere 4 kişi vurularak yaralandı.

1 kişi hayatını kaybetti

Ağır yaralanan 25 yaşındaki Tuğrul Bilişik, tedavi altına alındığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.