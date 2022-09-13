Samsun'da akrabaların arazi kavgası kanlı bitti

Arazi nedeniyle aralarında husumet olan akrabalar arasında kavga çıktı. Kavgada vurulan Şenol ve Ersin Özkır, yaşamını yitirdi.

Samsun’un Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilçam Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, Serkan Özkır (24) ile aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan akrabaları Şenol (50) ve Ersin Özkır (35) arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Pompalı tüfeğini alan Serkan Özkır, iki akrabasına ateş açtı.

Olay yerinde yaşamlarını yitirdiler

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şenol ve Ersin Özkır’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Fındık bahçesinde yakalandı

DHA’nın haberine göre; Serkan Özkır, bir fındık bahçesindeki ahşap kulübede suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

Şenol ve Ersin Özkır'ın cenazeleri de Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morgunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.