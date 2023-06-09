Samsun'da alkol alıp ortalığı birbirine kattı: Polise mukavemette bulundu Alkol alıp parkta taşkınlık yapan şahıs, şikayet üzerine olay yerine gelen polise de mukavemette bulununca gözaltına alındı.

İHA

Samsun’un İlkadım ilçesi Anıt Park'ta gündüz vakti alkollü şahıs M.K., çocukların yoğun bir olduğu saatte park içerisinde tuvaletini yapmaya başladı.

Çevrede bulunan vatandaşlar şahsa tepki göstererek polise haber verdi.

Olay yerine gelen polise direnen ve mukavemette bulunan şahıs, bir polisin kıyafetini de yırttı.

Polise mukavemette bulundu

M.K., "Buradaki tuvaleti yıktılar, ben de ondan yaptım." diyerek, kendisine müdahalede bulunan polislere çeşitli iftiralar attı.

Olay yerine gelen takviye polis ekibi, şahsı zor kullanarak polis aracına bindirdi.

Serbest bırakıldı

Alkollü şahıs, Gazi Polis Merkezi'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayda kıyafeti yırtılan polisin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.