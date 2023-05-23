Samsun'da alkollü sürücü 4 kişinin ölümüne sebep oldu: Nasıl olduğunu hatırlamıyorum Akollü araç kullanmaktan ehliyetini el konulan ve yine 2.13 promil alkollüyken kullandığı otomobille 1'i çocuk 4 kişinin ölümüne neden olan sürücü, kazayı nasıl yaptığını hatırlamadığını ifade etti.

DHA Alkollü sürücülerin sebebiyet oluşturduğu kazalar can almaya devam ediyor... Güvenlik güçleri yollarda denetimi sıklaştırırken uyarıları dikkate almayan bir alkollü sürücü 4 can aldı. Samsun'da akollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Okan Uludoğan, geçen cuma saat 03.00 sıralarında 55 AIF 362 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Uludoğan, aynı yöne giden İbrahim Çubuk’un kullandığı 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti Kazada Çubuk ile yanında bulunan eşi Kiraz Çubuk (34), kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak (45) hayatını kaybetti, yeğeni Selahattin Ocak (33) ise yaralandı. Yapılan kontrollerinde 2.13 promil alkollü çıkan Okan Uludoğan, dün emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. "Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" Uludoğan ifadesinde, "Alkollü olduğum için kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Pişmanım." dedi.