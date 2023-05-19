Samsun'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi hayatını kaybetti Samsun'da ehliyetine mahkemece el konulan ve 213 promil alkollü bir şekilde direksiyona geçen şahsın çarptığı otomobil yoldan çıkıp takla attı. Kazada aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde korkunç kaza...

Samsun-Ankara karayolunun Toybelen Mahallesi mevkiinde saat 02.15'te ehliyetine mahkemece el konulan ve 213 promil alkollü olduğu tespit edilen Okan Uludoğan (35) idaresindeki otomobil, Sakarya Adapazarı'ndan Ordu'nun Ünye ilçesine giden İbrahim Çubuk (35) yönetimindeki otomobile arkadan çarpıp bir müddet önünde sürükledi.

İbrahim Çubuk'un otomobili 240 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir özel okulun bahçesine takla atıp ders döndü.

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (33), kızları 4 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak (44) olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan sürücünün yeğeni Selahattin Ocak (34) ve diğer aracın sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı.

Aracın içinde sıkışan Selahattin Ocak, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri tarafından çıkartılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hem ehliyeti yok hem de alkollü

Yaralı otomobil sürücüsü Okan Uludoğan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya sebep olan Okan Uludoğan'ın otomobilde bulunan iki köpeğinden birinin de kaza sonrası telef olduğu öğrenildi.

Okan Uludoğan'ın ehliyetine mahkemece el konulduğu ve ayrıca kaza sırasında 213 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.