Samsun'da amcasını öldüren genç kıza ceza indirimi

Amcasını bıçaklayarak öldürmekten yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırılan genç kızın, yeniden yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis indirimiyle tutukluluk haline devam kararı verildi.

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi’nde 22 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Bekir Özdemir (63) ile bahçe kenarına dökülen çöp yüzünden kardeşinin kızları, Sedanur Özdemir (24) ve Ebru Özdemir arasında kavga çıktı.

AMCASINI BIÇAKLADI

Kavgada Bekir Özdemir’in yeğenlerine sopa ile saldırdığı iddia edildi. Bu sırada Sedanur Özdemir, amcası Bekir Özdemir’i bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 5 çocuk babası şahıs, kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sedanur Özdemir, 6 Şubat 2020 tarihinde yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CEZA İNDİRİMİ UYGULANDI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Sedanur Özdemir’in öldürdüğü amcasının kendisine ve kardeşine haksız hakarette bulunduğu gerekçesiyle bu yönde ceza indirimi yapılması talebiyle kararı bozdu.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Bugün Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkan Sedanur Özdemir, bu kez 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.





