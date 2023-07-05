Samsun'da anne kızın olduğu otomobilin freni tutmadı

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi Merve Ö.'nün (32) kullandığı 55 AIN 922 plakalı hafif ticari aracın yokuş aşağı inerken frenleri boşaldı.
Fren tutmaması sonucu kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine uçtu.
Bahçede bulunan dut ağacına çarparak durabilen araçtan Merve Ö. ve kızı Nisan Ö.(4) yara almadan kurtuldu.
Ekipler çalışma başlattı
Araçta maddi hasar oluşurken, kaza yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
"Yoldan inerken frene basa basa iniyordum"
Kazayı anlatan Merve Ö. "Yokuş aşağı olan yoldan inerken frene basa basa iniyordum ancak arabanın freni tutmadı. Bir an hızlanmaya başladı, ondan sonra ben de el frenini çekip direksiyonu kırdım." dedi.