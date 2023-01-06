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    Samsun'da annesini öldüren liseli ve babası yakalandı

    Babasından ayrılan annesinin başka biriyle olmasını kabul edemeyen lise öğrencisi, kardeşini okulda ziyarete gelen annesini silahla öldürmek suçuyla gözaltına alındı.
    • 06.01.2023 - 13:29
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 14:09
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    Samsun'da annesini öldüren liseli ve babası yakalandı

    Samsun'un Canik ilçesinde dün öğle saatlerinde, aile içi dehşet yaşandı.

    Eşinden ayrılan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babaları A.Ö'de olan 2 çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti.

    Okul idaresi durumu babaya bildirdi. Babanın durumu oğluna iletmesi üzerine, bir lisede eğitim gören A.A.Ö. de okula geldi.

    Oğlu tarafından vuruldu

    A.A.Ö., yanındaki tabancayla okul binasında annesi Zerrin Büyük'e, ardından da bahçedeki Bilgin İ.'ye ateş edip kaçtı.

    Samsun da annesini öldüren liseli ve babası yakalandı #1

    Yaralı anne hayatını kaybetti

    Yaralanan Zerrin Büyük ile Bilgin İ., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Zerrin Büyük, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

    Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Bilgin İ.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Şüpheli yakalandı

    Olay sonrası kaçan A.A.Ö. polis tarafından, suç aleti silahla evlerinde yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelinin babası A.Ö. de gözaltına alındı.

    "Başkasıyla birlikte olduğunu öğrenince çok sinirlendim"

    Baba ve oğlu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A.Ö. polisteki ifadesinde, "Annemin babamdan ayrılıp başkasıyla birlikte olduğunu öğrenince çok sinirlendim. Okula geldiğini öğrenince ben de tabancayla ateş ettim." dediği öğrenildi.

    Kadının cenazesi gönderildi

    DHA'nın haberine göre, otopsi işlemleri tamamlanan Zerrin Büyük'ün cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul Çerkezköy'e gönderildi.

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