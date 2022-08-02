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    Samsun'da araç köprünün korkuluklarına ok gibi saplandı

    Yoldan çıkan otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada araç, köprünün demir korkuluğunun ok gibi saplandı. Sürücü Neşet Tankal ise yaralandı.
    • 02.08.2022 - 08:52
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    Samsun'da araç köprünün korkuluklarına ok gibi saplandı

    Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'ndeki Samsun Sinop karayolu üzerinde meydana gelen kazada, facianın eşiğinden dönüldü.

    Dereköy Köprüsü üzerinde sabah saat 06.45 sıralarında Neşet Tankal (50) idaresindeki 19 DU 075 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak demir köprü korkuluklarına çarptı.

    Araç ok gibi korkuluklara saplandı

    Araç, köprünün korkuluklarına ok gibi saplanırken otomobilin ön camından girip arka yan camından çıkan sürücü Neşet Tankal, kazada yaralandı.

    Yaralı sürücü ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Sürücü evine 2 kilometre kala kaza yapmış

    Neşet Tankal’ın Erzincan’dan geldiği ve evine 2 kilometre kala kaza yaptığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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