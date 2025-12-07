Samsun'da aracında silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hastanelik oldu

- Samsun Canik'te dolmuş şoförü Murat A., araçtayken silahlı saldırıya uğradı.
- Yaralı şoför kendi aracıyla hastaneye gidip tedaviye alındı.
- Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Erkan A. kısa sürede yakalandı ve soruşturma sürüyor.
Samsun'un Canik ilçesinde 36 yaşındaki dolmuş minibüs şoförü Murat A., seyir halindeyken kimliği sonradan belirlenen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Sol koluna isabet eden kurşun giriş çıkış yaparken, yaralı sürücü kendi aracıyla özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı.
SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
MİNİBÜSTE İNCELEME YAPILDI
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıda 3 kurşun isabet eden minibüste incelemede bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.