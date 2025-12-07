Abone ol: Google News

Samsun'da aracında silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hastanelik oldu

Canik ilçesinde dolmuş minibüs içinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 10:00
  • Samsun Canik'te dolmuş şoförü Murat A., araçtayken silahlı saldırıya uğradı.
  • Yaralı şoför kendi aracıyla hastaneye gidip tedaviye alındı.
  • Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Erkan A. kısa sürede yakalandı ve soruşturma sürüyor.

Samsun'un Canik ilçesinde 36 yaşındaki dolmuş minibüs şoförü Murat A., seyir halindeyken kimliği sonradan belirlenen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Sol koluna isabet eden kurşun giriş çıkış yaparken, yaralı sürücü kendi aracıyla özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı.

SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

MİNİBÜSTE İNCELEME YAPILDI

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıda 3 kurşun isabet eden minibüste incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

