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    Samsun'da aracıyla yön tabelasına çarpıp öldü

    Yön tabelasına çarpan aracın 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybederken, kazada 1 kişi de ağır yaralandı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 17:02
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    Samsun'da aracıyla yön tabelasına çarpıp öldü

    22 yaşındaki Bünyamin Aydoğdu idaresindeki 55 RN 528 plakalı hafif ticari araç, Samsun'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki yön tabelasına çarptı.

    Kazada, araç sürücüsü Aydoğdu ile Ali Timur yaralandı.

    Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    GENÇ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

    Yaralılardan Bünyamin Aydoğdu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

    Kazada ağır yaralanan Ali Timur’un da tedavisine devam edildiği öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da aracıyla yön tabelasına çarpıp öldü #1


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