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    Samsun'da araçların sibop kapaklarını söken çocuklar tarafından bıçaklandı

    Park halindeki araçların lastiklerinin sibop kapaklarını söken çocukları uyaran Mehmet Ş., bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.
    • 26.08.2022 - 14:54
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    Samsun'da araçların sibop kapaklarını söken çocuklar tarafından bıçaklandı

    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi'nde Mehmet Ş., evinin balkonunda bulunuyordu.

    Mehmet Ş., o sırada sokaktaki park halindeki araçların lastiklerinin sibop kapaklarını söken çocukları uyardı.

    Çocukların peşinden giderek çaldıkları sibop kapaklarını almak isteyen Mehmet Ş., bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

    Yaralı adam üzgün

    Kendi imkanları ile Gazi Devlet Hastanesine giden yaralı şahıs, burada tedavi altına alındı.

    Çocukların araçların sibop kapaklarını çaldıklarını görünce 4 kişi olan 12 yaşlarındaki çocukları uyarınca bıçaklandığını belirten Mehmet Ş., üzüntüsünü dile getirdi.

    İHA'nın haberine göre; kimliği belirsiz çocuklar kaçarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Samsun da araçların sibop kapaklarını söken çocuklar tarafından bıçaklandı #1

    Samsun da araçların sibop kapaklarını söken çocuklar tarafından bıçaklandı #2

    Samsun da araçların sibop kapaklarını söken çocuklar tarafından bıçaklandı #3


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