Samsun'da aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma
AA

Ekiplerin, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor..

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri koordinesinde, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

15 YIL 6 AY 7 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI İLE ARANIYORDU

Çalışmalar sırasında, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.G., Samsun'un Atakum ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Öznur Kaya
Editor