Samsun'da arazi kavgasında kardeş kanı aktı: 2 ölü Terme ilçesinde miras kalan arazi nedeniyle çıkan kavgada Cavit Aşkın, kardeşleri Ayşe Ergen ile Nuran Topal'ı av tüfeğiyle öldürdü, yeğeni ve kadastro görevlisini de ağır yaraladı.

DHA

Samsun'un Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde, iddiaya göre, babalarından miras kalan arazi nedeniyle 3 kardeş arasında tartışma çıktı.

Diğer akrabaların da dahil olduğu kavgada 66 yaşındaki Cavit Aşkın, pompalı tüfekle ateş açtı.

İki kız kardeşini de öldürdü

Saçmaların isabet ettiği kız kardeşler 60 yaşındaki Ayşe Ergen, 47 yaşındaki Nuran Topal ve yeğen Murat Ergen ve kadastro görevlisi Mert Işık, ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İki kız kardeş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.