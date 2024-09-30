Samsun'da arı sokunca kaza yaptı

İHA
Samsun'da yürekleri ağza getiren trafik kazasının nedeni 'arı' çıktı.
Tekkeköy ilçesinden yola çıkan mısır silajı yüklü tırın sürücüsü Serdar Sağır'ı, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken arı soktu.
ARI SOKUNCA KAZA YAPTI
Sağır'ın arıya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan tır, devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.
Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik, yan yoldan verilmeye başlandı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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