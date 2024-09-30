Samsun'da arı sokunca kaza yaptı
İHA

Samsun'da yürekleri ağza getiren trafik kazasının nedeni 'arı' çıktı.

Tekkeköy ilçesinden yola çıkan mısır silajı yüklü tırın sürücüsü Serdar Sağır'ı, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken arı soktu.

ARI SOKUNCA KAZA YAPTI

Sağır'ın arıya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan tır, devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.

nedeniyle Ordu- kara yolu trafiğe kapandı.

Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik, yan yoldan verilmeye başlandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Editör