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    Samsun'da arkadaş şakası can aldı

    Baraj gölü kenarında piknik yaparken, arkadaşı Serkan A. tarafından kolundan tutularak şaka amaçlı baraj gölüne atıldığı öne sürülen Rukiye Ömür (17), hastanede hayatını kaybetti.
    • 12.06.2022 - 18:47
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    Samsun'da arkadaş şakası can aldı

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kahreden bir olay yaşandı.

    Arkadaşları Serkan A., S.S. ve Y.E.T. ile Altınkaya Baraj Gölü kenarına piknik yapmaya giden Rukiye Ömür, iddiaya göre Serkan A. tarafından şaka amacıyla itilerek suya atıldı.

    Çırpındığı görülen Ömür, arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

    Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömür, ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Rukiye Ömür, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    DHA'nın haberine göre olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serkan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

    Samsun da arkadaş şakası can aldı #1


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